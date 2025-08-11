Захарова заявила, що пропозиція Рютте "вражає своєю аморальністю".

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відповіла на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в якій він закликав відмовитися від юридичного визнання окупованих територій України російськими. Вона заявила, що генсек Альянсу нібито "підтримує фашизацію Європи", пише російське видання Известия.

"Пропозиція Рютте вражає своєю аморальністю, адже він ностальгує за катами голокосту, які в Прибалтиці не відставали в розлюблюванні від таких же дефективних на західній Україні", - сказала Захарова журналістам.

Вона також додала, що риторика Рютте нібито є "частиною ідеологічного супроводу фашизації західноєвропейської частини континенту". Крім того, Захарова вкотре заявила про те, що на боці України нібито воюють екстремісти.

Також представниця МЗС РФ видала порцію маячні про "естонських нацистів" і "розвиток радянських країн Балтії", говорячи про історію Європи 1940-х років. За її словами, СРСР тоді враховував інтереси Латвії, Литви та Естонії, тоді як Європа і США нібито ігнорували їх.

Що сказав Рютте про долю окупованих територій України

Нагадаємо, що в ефірі телеканалу ABC News генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що окуповані території України не повинні політично визнаватися російськими. Проте він визнав, що в мирній угоді контроль РФ над цими територіями можуть визнати де-факто.

Крім того, Рютте сказав, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці стане важливим випробуванням для припинення війни в Україні.

