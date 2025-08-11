Російські окупанти просунулися в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського. Про це повідомили аналітики DeepState.
Вони зазначили, що завдяки постійному тиску росіянам вдалося просунутися в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь. Наразі ворог проводить накопичення для подальшого розвитку успіху.
"На відрізку свого шляху московити пробують встановлювати свої позиції, закріплюватися на місцевості. Також з Кучеревого Яру по посадках [російські окупанти] пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там", – зазначили в DeepState.
Там додали, що росіяни не планують зупинятися на цьому та намагаються розвинути успіх у напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.
"На жаль, ворог прощупав слабкі місця для подальшого руху, якими і буде користуватися, щоб здійснити подібні спроби. Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається", – додали аналітики.
Вони також зазначили, що в районі Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктах цього району побудована якісна лінія інженерно-фортифікаційних споруд України. Однак росіяни їх обходять та надалі "займуть для своєї оборони".
За даними аналітиків, окупантам вдалося просунутися завдяки вогневому контролю дронами. Також експерти зазначають, що у росіян є заздалегідь визначені кінцеві точки, яких вони планують досягнути.
"Після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики і утримання навколишніх позицій для Сил Оборони. З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ", – зазначили аналітики.
Ситуація в районі Покровська: важливі новини
Раніше аналітики DeepState розповіли, як росіянам вдалося завести свої ДРГ в Покровськ. Зазначається, що ворог відправив до міста близько 150 військових, з яких дійшла лише приблизно пʼята частина.
Загалом, щоб дістатися Покровська, окупантам довелося йти 14 діб. Таким чином за добу російські диверсанти проповзали приблизно по 600 метрів, намагаючись залишитися непоміченими.