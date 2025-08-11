Нові таємничі повідомлення були передані радіостанцією 10 і 11 серпня.

Російська військова радіостанція УВБ-76, яку також називають радіостанцією "Судного дня", передала повідомлення напередодні зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці 15 серпня. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "УВБ-76 логи".

Які повідомлення передала радіостанція "Судного дня"

Нові таємничі повідомлення радіостанція передала 10 і 11 серпня незабаром після новин про майбутню зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Першого дня в ефірі пролунало голосове повідомлення "НЖТИ 16486 ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ 8414 9247", а наступного дня - "НЖТИ 04390 СЧЕСОЛУБ 1905 2257", "НЖТИ 21141 ДРУЖНОСТЬ 8539 0054", "НЖТИ 79205 КЕРНЕР 8592 8891", "НЖТИ 38775 РЮШНЫЙ 2152 8370" та "НЖТИ 17028 ДЖИНОЧИЛИ 2499 5166". Після цього радіостанція "Судного дня" повернулася до звичного формату мовлення.

Що означають ці повідомлення

Конкретно розшифрувати такі повідомлення доволі важко, оскільки вони не мають публічно відомого ключа дешифрування. Такі повідомлення використовують для передавання зашифрованих інструкцій із використанням одноразових кодових таблиць.

З повідомлень радіостанції можна зрозуміти, що "НЖТИ" є позивним передавача, п'ятизначна група цифр вказує на адресата, а кодові слова використовуються для перевірки правильності прийому. Друга група цифр є зашифрованим текстом наказу або даних.

Що відомо про радіостанцію "Судного дня"

Нагадаємо, що радіостанція УВБ-76 почала мовлення у 1975 році в розпал Холодної війни. Більшу частину часу радіостанція транслює маркер каналу, який звучить як короткий сигнал. Зазвичай він повторюється близько 25 разів на хвилину. Іноді маркер переривається, після чого відбувається передача закодованих повідомлень.

Через характерне "дзижчання" чергового сигналу УВБ-76 стали називати "Жужжалкою". У відомих переданих повідомленнях жодного разу не фігурувала назва станції або її позивний.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - важливі новини

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп оголосив про те, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці. Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив цю інформацію.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед цією зустріччю. Він зазначив, що збереження територіальної цілісності України є питанням безпеки Європи.

