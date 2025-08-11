На добу це підприємство може переробляти близько 140 000 барелів сирої нафти.

Саратовський нафтопереробний завод, що належить ПАТ "Роснефть", призупинив прийом нафти. Головною причиною стала атака безпілотників 10 серпня.

Видання Bloomberg пише, що Саратовський НПЗ, розташований у Поволзькому регіоні, має проектну потужність близько 140 000 барелів сирої нафти на добу.

Тривала зупинка цього підприємства може негативно вплинути на внутрішні поставки бензину в момент, коли попит на паливо демонструє сезонне зростання. Раніше влада РФ уже ввела заборону на експорт бензину через проблеми на внутрішньому ринку.

Варто зазначити, що це вже третій нафтопереробний завод, який постраждав від ударів безпілотників цього місяця.

Удари по російських НПЗ - останні новини

У ніч на 7 серпня Сили оборони України успішно вразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Зазначається, що річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

Після успішної атаки українських дронів на російські НПЗ біржова вартість 95-го бензину в Росії оновила історичні рекорди четвертий день поспіль.

Пізніше українські дрони вперше атакували Республіку Комі. За попередньою інформацією, було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 2000 км від кордону РФ з Україною.

