Путін хоче подати зустріч з Америкою як "свою особисту перемогу".

Путін не готується до припинення вогню в Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь розвідки.

"Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації", – сказав він під час вечірнього звернення у Telegram.

Він додав, що росіяни переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції.

"Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій", – додав Зеленський.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що під час своєї зустрічі з Путіним спробує повернути частину "цінної території", окупованої Росією під час війни, назад Україні. Він також зазначив, що майбутня зустріч з кремлівським диктатором буде "пробною".

Тим часом Bloomberg пише, що Україна та країни Європи напередодні зустрічі Путіна та Трампа зателефонують американському президенту. Зазначається, що ця розмова буде присвячена "подальшим варіантам тиску на Росію", а також "підготовці можливих мирних переговорів і пов'язаним із ними питанням територіальних домагань і безпеки".

