Раніше Трамп заявляв, що зустріч із Путіним відбудеться у штаті Аляска.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що в п'ятницю, 15 серпня, він збирається зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Росії. Про це він заявив під час пресконференції в Білому домі.

"У п'ятницю я їду в Росію. Я збираюся побачитися з Путіним", - сказав Трамп.

Президент США додав, що Путін також прибуде до США для проведення двостороннього саміту. За його словами, зустріч на Алясці буде скоріше попередньою.

"Це пробна зустріч. Я скажу йому завершити війну, сподіваюся на конструктивний діалог", - підкреслив Трамп.

Раніше президент США вже говорив про те, що збирається зустрітися з Путіним 15 серпня. Проте він заявляв, що цей саміт відбудеться в штаті Аляска.

Інформацію про те, що ця зустріч відбудеться на Алясці, підтверджував і помічник Путіна Юрій Ушаков. Він підкреслював, що це місце зустрічі підтверджує те, що США і Росія є "близькими сусідами".

Раніше в Bloomberg із посиланням на головного прессекретаря канцлера Німеччини Фрідріха Мерца писали, що європейські лідери і президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним. Також у дзвінку візьме участь віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Крім того, у The New York Times повідомляли, що зустріч Трампа і Путіна, найімовірніше, відбудеться в найбільшому місті Аляски - Анкоріджі. Ларрі Дісброу, рієлтор, який займається короткостроковою орендою в цьому місті, розповів журналістам, що орендував для цієї зустрічі шестикімнатний будинок для Секретної служби.

