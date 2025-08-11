Мерц підвердив, що європейські лідери проведуть розмову з Трампом до зустрічі на Алясці

Розмова з Дональдом Трампом стосуватиметься ситуації в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дійсно проведе віртуальні переговори з президентом США Дональдом Трампом напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. У розмові візьмуть участь багато європейських лідерів та президент України. Мерц підтвердив це у повідомленні в соціальній мережі X, що переговори заплановані на середу, 13 серпня.

"Запрошую вас на віртуальні переговори в середу щодо ситуації в Україні та запланованої зустрічі президента Трампа з Путіним", – написав Мерц.

За його словами, обговорення будуть зосереджені на варіантах тиску на Росію, можливих мирних переговорах, територіальних претензіях і безпеці.

Канцлер Німеччини наголосив, що "з цією метою пройде обмін думками" з Дональдом Трампом, віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, а також главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і главою Євроради Антоніу Коштою.

Нагадаємо, що раніше Мерц заявив, що Володимир Зеленський має бути залучений до переговорів на Алясці, які плануються на 15 серпня. Він зумовив необхідність присутності Зеленського тим, що територіальні питання України та Європи недопустимо обговорювати без його присутності.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США будуть консультуватися з європейськими партнерами. При цьому Туск сказав, що Трамп здатен на непердбачувані кроки, тому він має "багато страху та багато надії". Водночас Туск наголосив, що питання територіальної цілісності України - безпекове питання для всієї Європи.

