'‎Нова пошта'‎ буде стягувати додатковий долар за незареєстровані закордонні відправлення

NP Shopping вводить нову платну послугу під час покупок у закордонних інтернет-магазинах. Щоб не платити кошти, треба самостійно оформлювати покупку.

З 13 серпня 2025 року повинні набути чинності нові умови користування сервісом NP Shopping, а саме – буде запроваджена нова послуга, що передбачає автоматичне оформлення незареєстрованого відправлення. Про це УНІАН повідомили в "‎Новій Пошті"‎.

"‎Ми постійно вдосконалюємо сервіс NP Shopping, щоб зробити ваш онлайн-шопінг за кордоном ще зручнішим"‎, – зазначили у компанії.

• У випадку прибуття незареєстрованого в особистому кабінеті замовлення на закордонний склад NP Shopping, система автоматично оформить його за користувача, щоб не затримувати доставку;

• Після оформлення, відправлення буде відображатися у особистому кабінеті. Користувачу потрібно буде лише додати основну інформацію: назву товару, вартість товару, адресу доставки тощо.

Вартість послуги становить один долар (у гривневому еквіваленті за курсом Нацбанку на момент нарахування).

Для того, щоб уникнути додаткової плати, треба зареєструвати відправлення в особистому кабінеті самостійно – до його прибуття на склад за кордоном. Деталі щодо послуги містить публічний договір.

Нагадаємо, NP Shopping є сервісом доставки покупок з закордонних інтернет-магазинів, який надає компанія "‎Нова Пошта"‎. Сервіс дозволяє українським покупцям замовляти товари з магазинів Сполучених Штатів, Великобританії, Польщі та інших країн, де компанія має свої склади.

Нещодавно УНІАН повідомив, що у сервісі доставки NP Shopping вирішили відкрити склад в американському штаті Делавер, в якому відсутній податок на покупки. Це означає, що громадяни нашої країни будуть мати більше можливостей щодо заощадження на товарах з інтернет-магазинів США.

А ще раніше стало відомо, що керівництво "Нової пошти" відкрило новий хаб у Європі. Він повинен щодня обробляти понад 1000 відправлень. Завдяки хабу доставка в Латвію прискорилась на один день, тоді як в Естонію доставку було прискорено на два дні.

