'‎Нова пошта'‎ буде стягувати додатковий долар за незареєстровані закордонні відправлення

З 13 серпня 2025 року повинні набути чинності нові умови користування сервісом NP Shopping, а саме – буде запроваджена нова послуга, що передбачає автоматичне оформлення незареєстрованого відправлення. Про це УНІАН повідомили в "Новій Пошті".
"Ми постійно вдосконалюємо сервіс NP Shopping, щоб зробити ваш онлайн-шопінг за кордоном ще зручнішим", – зазначили у компанії.
• У випадку прибуття незареєстрованого в особистому кабінеті замовлення на закордонний склад NP Shopping, система автоматично оформить його за користувача, щоб не затримувати доставку;
• Після оформлення, відправлення буде відображатися у особистому кабінеті. Користувачу потрібно буде лише додати основну інформацію: назву товару, вартість товару, адресу доставки тощо.
Вартість послуги становить один долар (у гривневому еквіваленті за курсом Нацбанку на момент нарахування).
Для того, щоб уникнути додаткової плати, треба зареєструвати відправлення в особистому кабінеті самостійно – до його прибуття на склад за кордоном. Деталі щодо послуги містить публічний договір.
Нагадаємо, NP Shopping є сервісом доставки покупок з закордонних інтернет-магазинів, який надає компанія "Нова Пошта". Сервіс дозволяє українським покупцям замовляти товари з магазинів Сполучених Штатів, Великобританії, Польщі та інших країн, де компанія має свої склади.
"Нова Пошта" – останні новини
Нещодавно УНІАН повідомив, що у сервісі доставки NP Shopping вирішили відкрити склад в американському штаті Делавер, в якому відсутній податок на покупки. Це означає, що громадяни нашої країни будуть мати більше можливостей щодо заощадження на товарах з інтернет-магазинів США.
А ще раніше стало відомо, що керівництво "Нової пошти" відкрило новий хаб у Європі. Він повинен щодня обробляти понад 1000 відправлень. Завдяки хабу доставка в Латвію прискорилась на один день, тоді як в Естонію доставку було прискорено на два дні.