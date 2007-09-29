Греція відкриє музей Олександра Македонського

У містечку Пелла на півночі Греції у кінці 2008 року з`явиться музей, цілком присвячений Олександру Македонському. Про це повідомляє агентство France Presseз посиланням на представника міністерства культури республіки. Він буде створений з реорганізованого старого археологічного музею міста.

У музеї експонуватимуться мозаїки, зброя, прикраси та інші знахідки, виявлені при розкопках у Пелле, столиці стародавньої Македонії. Олександр народився у Пелле в 356 році до нашої ери.

"Ми виявили напис-прокляття, який показує, що македонці говорили на дорійському діалекті старогрецької мови з V століття до нашої ери. Це важливо і з політичної точки зору", - заявив представник міністерства.

Річ у тому, що Греція не визнає за колишньою югославською республікою Македонія цієї назви. Греки вважають, що тільки їх провінція Македонія має історичне право так називатися. Суперечка між двома сторонами триває близько п`ятнадцяти років, позитивне рішення її до цих пір не знайдено, і греки блокують вступ колишньої югославської республіки в НАТО і в Європейський Союз. У 2006 році міжнародний аеропорт у Скопьє був офіційно названий ім`ям Олександра Македонського, що викликало у греків шквал протестів.

Lenta.ru