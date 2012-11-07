У Києві пройде фестиваль «Нове британське кіно»
19:09, 07 листопада 2012Культура
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15-21 листопада
В столичному Культурному центрі «Кінотеатр «Київ» 15 листопада стартує фестиваль «Нове британське кіно», який триватиме до 21 листопада.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, впродовж тижня киянам та гостям міста представлять шість нових повнометражних кінострічок, а також відреставровану версію німої стрічки Альфреда Хічкока «Квартирант. Історія лондонського туману».
Крім того, на розсуд глядачів буде представлена і добірка кращих короткометражних фільмів 2012 року від Британської кіноакадемії «Британія. Коротко».
Фільми програми фестивалю демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами. Ініціатор фестивалю – Британська рада в Україні.
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