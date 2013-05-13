Стартує збірка короткометражок «Українська нова хвиля»

23 травня Національний центр Олександра Довженка за підтримки Державного агентства України з питань кіно випускає у національний кінопрокат першу збірку українських короткометражних фільмів «Українська нова хвиля».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держагентства з питань кіно, до збірки увійшли сім фільмів, створених українськими режисерами-дебютантами протягом 2012 року, що пройшли селекцію національних конкурсів Одеського МКФ та МКФ «Молодість»:

«Уроки української» (відібрано до показу в рамках офіційної програми 66-го Каннського кінофестивалю «Short Film Corner», режисер Руслан Батицький),

«Дорога» (відібрано до показу в рамках офіційної програми 66-го Каннського кінофестивалю «Short Film Corner», режисер Максим Ксьонда),

«Борода» (приз за кращий сценарій фестивалю «Відкрита ніч», альманах «Україно, гудбай!», режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук),

«Гамбург» (диплом національного конкурсу МКФ «Молодість-42», альманах «Україно, гудбай!», режисер Володимир Тихий),

«День незалежності» (фільм-переможець національного конкурсу МКФ «Молодість», режисер Антоніна Ноябрьова),

«Діалог на самоті» (спеціальна відзнака національного конкурсу МКФ «Молодість-42», режисер Юлія Райнветер)

«Між двадцятою та опівночі» (диплом національного конкурсу МКФ «Молодість-42», режисер Денис Сполітак).

Прем’єрні покази «Української нової хвилі» відбулися 14 грудня 2012 року у Києві та 21 січня 2013 року у Львові з повними аншлагами.

Прокат охопить 15 залів у восьми містах – Дніпропетровську (з 23 травня), Києві (з 23 травня), Ужгороді (з 25 травня), Івано-Франківську (з 25 травня), Одесі (з 25 травня), Рівному (з 25 травня), Львові (з 30 травня), Донецьку (з 30 травня), Чернівцях (з 30 травня).

Проект прем’єрних показів найновіших українських фільмів «Українська нова хвиля» започатковано Центром Довженка у грудні 2012 року.

У його рамках широкій аудиторії демонструються фільми, створені за сприяння або на замовлення Державного агентства України з питань кіно та фільми незалежних режисерів, для яких проект став чи не єдиною можливістю потрапити зі своїми роботами у кінопрокат.

Центр Довженка планує випускати в національний кінопрокат нові короткометражні фільми молодих українських режисерів в рамках збірок «Українська нова хвиля» двічі на рік: наприкінці весни (фільми, створені в другій половині попереднього року) та восени (фільми, створені на початку року).