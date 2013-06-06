Фотографії, зроблені шимпанзе на Красній площі, продали за $76,5 тисячі

Фотографії, зроблені шимпанзе на Красній площі на початку 1990-х років, були продані у Лондоні на аукціоні Sotheby's за 50 тис. фунтів (більш як 76,5 тис. доларів), пише британська газета Daily Mail.

Серія фотографій "Москва очима Міккі" була зроблена шимпанзе Московського цирку на прізвисько Міккі, якого цьому спеціально навчили художники-концептуалісти Віталій Комар і Олександр Меламід. Знімки придбала колекціонер з Росії Кіра Фланзаїч, повідомляє РІА «Новости».

Фотографії Міккі є частиною проекту "Співпраця з тваринами" (Collaboration with Animals), що стартував у 1978 році. Мета проекту - змінити уявлення, що тільки люди здатні створювати витвори мистецтва. Так, досягненнями проекту стали малюнки, виконані собакою, а також картини, зроблені слоном в американському зоопарку, які дали поштовх для створення в Таїланді Академії мистецтв для слонів.

Знімки Міккі були частиною унікальної колекції з більш як 800 радянських фотографій, виставлених на продаж аукціонним домом Sotheby's. Найбільш ранні з них відносяться до початку 1960-х років. Як відзначають в аукціонному домі, попит на фотографії радянських часів серед покупців постійно зростає. Оцінювальна вартість колекції становить майже 900 тис. фунтів (майже 1,4 млн доларів).