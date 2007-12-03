В Україні з’явився новий унікальний музей просто неба

Експозицію історії сільського господарства відкрили у селі Рокині поблизу Луцька. Тут для відвідувачів відтворили життя селян XIX століття. На відміну від аналогічних музеїв просто неба у Львові, Києві, Переяславі-Хмельницькому, Ужгороді, тут є постійні працівники, котрі ночують у хатах, топлять піч, печуть хліб, доглядають худобу, обробляють посіви, косять сіно.

Подорож старовинним українським селом пропонують у музеї просто неба неподалік Луцька. Тут відвідувачів знайомлять з побутом та традиціями наших предків не з розповідей, а наживо. В Україні це єдиний скансен, тобто музей, у якому постійно відбувається певна дія.

Олександр Середюк, директор Музею історії сільського господарства Волині: "Тут можна не лише прийти і подивитися. Тут можна прийти і взяти знаряддя праці сільськогосподарське в руки, ним попрацювати, відчути запах, як виробляється, як цей хліб насущний в поті чола. Він дійсно повертається до витоків своїх, до своєї родини, до своєї батьківщини".

Ідея належить краєзнавцеві Олександрові Середюку. За два роки він перевіз у Рокині 12 старих архітектурних споруд. Зустрічає відвідувачів млин ХІХ століття. Трохи далі – так звані біла та курна хати. На околиці звели церкву за кресленнями храму, зруйнованого на Рівненщині. У хатах співробітники музею частують відвідувачів стравами давньої української кухні. Полюбляють приїжджі червоний борщ з пампушками, деруни, узвар, вареники та козацький куліш.

Ольга Рогова, екскурсовод: "Ми відтворюємо побут українців ХІХ століття, коли улюбленою стравою наших предків був куліш, що пішов із часів козаччини. Тому й називається він козацьким кулішем. Подаємо його в основному своїм гостям цей куліш, і взагалі українські страви у макітрах. А макітра – це є символ єднання сім’ї".

Тепер село Рокині не оминає жоден гість краю. Та й серед волинян це місце популярне. Віднедавна стало модним відзначати тут особисті та релігійні свята. Майже 20 років тому Музей історії сільського господарства Волині перестали фінансувати. Утім всупереч долі скансен працює. Потрібні гроші заробляють тут відмінним сервісом. А вже наступної весни на подвір’ї з’являться довга хата, критий двір, ґуральня, шинок й гончарна майстерня. ICTV