У Київському цирку взялися через YouTube популяризувати гуманне ставлення до тварин
Усіх запрошують долучитись
Національний цирк України ініціює інформаційну кампанію із захисту гуманного ставлення до циркових тварин.
Нова кампанія покликана ознайомити глядача з роботою справжніх артистів-професіоналів, котрі використовують безбольові, заохочувальні методи дресури.
Долучитися до кампанії можна на офіційному YouTube-каналі цирку. Тут розміщуються відео-репортажі про дресирувальників та інтерв’ю з ними.
Людмила Шевченко, гендиректор – художній керівник Національного цирку підкреслює: «Варто визнати, що погані дресирувальники існують. Але не треба списувати абсолютно всіх у цю категорію. Силовий примус тварин не допустимий у стінах Національного цирку України, і ми докладемо максимум зусиль, аби так було завжди, і глядач був спокійний з цього приводу», - запевнила Шевченко.
У цирку кажуть, що вони оголосили бойкот дресирувальників, викритих у жорстокості до тварин.
Заохочувальний (безбольовий) метод дресури оснований на годуванні тварини у процесі гри з нею. За кожну успішну дію тварина отримує їжу. Таким чином трюки відточуються і вдосконалюються багато місяців і років. У процесі беруть участь тільки тварини, вилучені з дикої природи як мінімум у 3-4 поколінні.
Цей метод вважається найефективнішим, але й найбільш трудомістким із відомих. Вперше його ввів у використання Володимир Леонідович Дуров (1863-1934) на основі наукових відкриттів Сеченова і Павлова.