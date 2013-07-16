У Київському цирку взялися через YouTube популяризувати гуманне ставлення до тварин

Національний цирк України ініціює інформаційну кампанію із захисту гуманного ставлення до циркових тварин.

Нова кампанія покликана ознайомити глядача з роботою справжніх артистів-професіоналів, котрі використовують безбольові, заохочувальні методи дресури.

Долучитися до кампанії можна на офіційному YouTube-каналі цирку. Тут розміщуються відео-репортажі про дресирувальників та інтерв’ю з ними.

Людмила Шевченко, гендиректор – художній керівник Національного цирку підкреслює: «Варто визнати, що погані дресирувальники існують. Але не треба списувати абсолютно всіх у цю категорію. Силовий примус тварин не допустимий у стінах Національного цирку України, і ми докладемо максимум зусиль, аби так було завжди, і глядач був спокійний з цього приводу», - запевнила Шевченко.

У цирку кажуть, що вони оголосили бойкот дресирувальників, викритих у жорстокості до тварин.

Заохочувальний (безбольовий) метод дресури оснований на годуванні тварини у процесі гри з нею. За кожну успішну дію тварина отримує їжу. Таким чином трюки відточуються і вдосконалюються багато місяців і років. У процесі беруть участь тільки тварини, вилучені з дикої природи як мінімум у 3-4 поколінні.

Цей метод вважається найефективнішим, але й найбільш трудомістким із відомих. Вперше його ввів у використання Володимир Леонідович Дуров (1863-1934) на основі наукових відкриттів Сеченова і Павлова.