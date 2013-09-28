В Україні виходить на екрани "Вічне повернення" (відео)

КІра Муратова на прес-конференції

3 жовтня в український прокат виходить фільм Кіри Муратової "Вічне повернення". До масового глядача остання робота режисера прийшла тільки через рік після світової прем'єри на Римському кінофестивалі та на фестивалі в Одесі, повідомляє Українська Правда.

У п'ятницю, 27 вересня, картину показали журналістам, після чого вони мали можливість поспілкуватися з її автором та членами знімальної групи

"Картина замислювалася як альманах короткометражних фільмів. З одного боку, здавалося, що це дорого, з іншого боку, мені казали, що зараз не люблять альманахи. Загалом, так він і лежав.

Але мені вже давно хотілося руйнувати сюжетні, драматургічні стереотипи. Знаєте, завжди в картину потрібно втиснути любовну пару і врешті так "бенкет і весілля", а до того, щоб там був детектив або ще що-небудь більш оригінальне.

Я це називаю: "Паша любить Машу, Маша любить Сашу, Саша любить Толіка, Толік дивиться перед собою".

Наприкінці усі влаштовані, а хто не прилаштований, того автор як-небудь анулює - кидає під машину або зі скелі. І так все кругленько закінчується.

Щось мені набридають ці стереотипи, хочеться зробити зовсім іншу конструкцію - сюжетну, драматургічну. У цьому фільмі вийшла така повна реалізація. Так що можна сказати, що я ним задоволена", - розповіла про фільм сама Муратова.

Як відомо, "Вічне повернення" був одним з трьох фільмів, які претендували на номінацію на Оскар від України. Але зрештою поступився "Параджанову".