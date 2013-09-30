Росіян зобов’язали публікувати дисертації в інтернеті до захисту

Здобувачі зобов'язані публікувати свої дисертації в інтернеті до захисту, а термін оскарження звань доктора і кандидата наук становить 10 років, а не три , як було раніше. Про це сказано в положенні про присудження вчених ступенів , затвердженому урядом РФ, повідомляє Lenta.ru.

Положення було прийнято 24 вересня і опубліковано на сайті уряду 30 вересня.

Крім обов'язкової публікації тексту дисертації в інтернеті, положення посилює вимоги до публікацій у «ваківських» журналах, необхідних для захисту. Для кандидата наук тепер необхідно 3 такі публікації для мистецтвознавства та культурології, соціально-економічних, суспільних і гуманітарних наук або 2 для інших наук (раніше всі претенденти повинні були мати щонайменше одну публікацію), а для доктора наук - 15 або 10 публікацій відповідно (у попередньому положенні їх кількість не уточнювалася).

Якщо дисертація містить серйозні порушення в тому числі посилання на неіснуючі статті або посилання на статті без вказівки автора або співавтора, то робота знімається з захисту. При цьому її текст повинен бути доступний в інтернеті протягом 10 років з зазначенням причини, з якої здобувача не допустили до захисту.

Збільшення терміну подачі заяв на позбавлення ступеня до 10 років буде діяти тільки для тих дисертацій, з захисту який на момент затвердження положення минуло не більше трьох років.