У Петербурзі відбудеться виставка картин Сильвестра Сталлоне

Американський актор і художник Сильвестр Сталлоне спеціально для виставки в Російському музеї Петербурга написав кілька картин, а всього в рамках виставки покажуть 36 живописних творів, виконаних актором в період з 1975 по 2013 рік, повідомили у вівторок працівники музею на презентації каталогу виставки.

Сталлоне ще в юності хотів стати художником. Він пройшов курс навчання в Швейцарії і ось вже більше чотирьох десятиліть серйозно займається живописом. Його виставка відкриється в Інженерному замку Російського музею 27 жовтня. Всім охочим виставка стане доступна наступного дня, 28 жовтня, повідомляє РІА Новости.

"Коли Сталлоне дізнався цього літа, що у нього буде виставка в Російському музеї, він спеціально написав шість-сім картин для цієї експозиції. За технікою вони трохи відрізняються від його попередніх робіт. Вони більш мінімалістичні" , - повідомила журналістам заступник директора з наукової роботи Російського музею Євгенія Петрова.

За її словами, в Інженерному замку вже закінчено монтаж майбутньої експозиції. Напередодні її відкриття актор особисто приїде оцінити роботу кураторів, які виставили роботи. Співробітниця музею висловила сподівання, що голлівудському акторові сподобається задумка російських кураторів. В іншому разі думка Сталлоне їх "мало цікавитиме".

Роботи Сталлоне, на думку кураторів, можна віднести до абстрактного експресіонізму. Багато які з них надані музею приватними колекціонерами з різних країн і охоплюють достатньо довгий відрізок творчого шляху актора. "На виставці є роботи, присвячені його друзям. І незважаючи на очевидну абстрактність, вони, безумовно, сюжетні. Також є картина, яку він присвятив своєму загиблому синові", - сказала Петрова.

Спеціально до відкриття експозиції Російський музей підготував каталог виставки. Його можна буде придбати в усіх філіях музею в Петербурзі. У ньому є докладний опис творчого шляху художника, репродукції робіт, а також фото Сталлоне на тлі власних картин в інтер'єрах його будинку і майстерень. Куратори запевняють, що підготували виставку, в тому числі, спираючись і на ці знімки, так як їм було важливо, як художник сам бачить свої картини у просторі.