На Водохрещя у Буковель з`їдуться моржі

19 січня, на Водохрещя, у гірськолижному курорті «Буковель» у с.Поляниця Івано-Франківської області відбудеться Всеукраїнський фестиваль моржів, в якому візьмуть участь любителі зимового купання з різних регіонів України.

Про це УНІАН повідомили в дирекції туристичного комплексу.

Програмою фестивалю передбачено проведення святкового богослужіння та освячення води, урочисте відкриття фестивалю, купання моржів, нагородження учасників пам’ятними грамотами та подарунками.

Також гості фестивалю зможуть подивитися культурно-розважальну програму за участю справжніх запорізьких козаків та фольклорно-етнографічного колективу «Маланка».

Ввечері відбудеться гуцульська дискотека, гуляння біля ватри, ігри та розваги.