Хіт Леджер просив друга розбудити його в день смерті

11:40, 24 січня 2008
Культура
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Причина смерті досі невідома

Актор Хіт Леджер перед смертю просив друга розбудити його на наступний ранок, щоб вони змогли зустрітися, пише The Sun. Режисер Шекхар Капур був останнім з ким розмовляв Леджер, якого знайшли 22 січня мертвим у своїй нью-йоркській квартирі.

Раніше повідомлялося, що поліція Нью-Йорка розглядає дві версії: самогубство Леджера або передозування лікарськими препаратами, які були знайдені на тумбочці біля його ліжка.

За даними деяких ЗМІ, актор страждав від депресії, викликаної розлученням з його колишньою дружиною. Причиною розлучення нібито стало захоплення Леджера наркотиками.

Поліція знайшла в квартирі Леджера шість найменувань ліків, що відпускаються по рецепту. Слідчі також виявили згорнуту в трубочку 20-доларову купюру, проте слідів наркотиків на ній не було виявлено. Судмедексперти не змогли визначити причину смерті Леджера після розтину тіла актора.

Lenta.ru

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