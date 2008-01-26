На Прикарпатті вшанували пам’ять відомого барда Тризубого Стаса

На Прикарпатті вшанували пам’ять барда, поета, музиканта і художника Тризубого Стаса (Станіслава Щербатих).

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні туризму і культури облдержадміністрації, сьогодні у церкві Святого Дмитрія в Івано-Франківську відбулася Свята літургія та поминальна панахида на честь відомого барда, який був більш відомим під сценічним псевдонімом Тризубий Стас, отриманим завдяки гурту “Гроно”. У панахиді взяла участь родина ЩЕРБАТИХ, друзі, представники облдержадміністрації, громадських організацій, жителі міста. Святу літургію відправив отець Борис ГОБИР.

***С.Щербатих народився на Алтаї (Росія), але прожив в Івано-Франківську 47 років. Довгий час співпрацював з популярним театром пісні “Не журись!” (Львів). В останні роки жив з родиною у Києві.

Тризубий Стас є автором іронічно-фантастичного роману “Нічийна земля”. Наприкінці життя видав збірку пісень “Я повертаюсь” з 4-х компакт-дисків. На першому диску зібрано пісні, створені напередодні “Червоної Рути-1989” (“Повний абзац”, “Демократизація”, “Ангола”).

Помер С.Щербатих 29 січня 2007 року у віці 59 років. Похований в Івано-Франківську.