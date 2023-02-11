Раніше в музеї діячі мистецтва відзначалися як російські художники.

Музей мистецтва Метрополітен в Нью-Йорку змінив підписи до робіт художників Іллі Рєпіна та Івана Айвазовського. Відтепер відмічається, що це твори мистецтва українських художників, коли як раніше їх відносили до росіян.

Відповідні зміни в експозиції музею помітила історик мистецтва та журналістка Оксана Семеник, поділившись своїм відкриттям у соціальних мережах.

Тепер на сайті музею в підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина (1884), яку написав Рєпін, значиться, що це робота саме українця Іллі Рєпіна, з'ясували журналісти Української правди.

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Також на роботі мариніста Івана Айвазовського останній значиться українцем.

Ілля Рєпін та Іван Айвазовський - основні факти біографії

Ілля Рєпін - український художник, родина якого походить з відомого козацького роду на прізвисько Рєпа (Ріпа). Він народився в 1844 році в місті Чугуєві, яке на той час входило до складу Харківської губернії. Художню освіту Рєпін отримав в Петербурзькій академії мистецтв. Він писав свої полотна в Російській імперії й став одним з ключових представників "російського реалізму". Однією з найбільш його відомих робіт вважається картина "Запорожці пишуть листа турецькому султану".

Іван Айвазовський - син вірменського крамаря, родина якого переселилася до Криму із Західної України (Галичини) у 1812 році. Він народився в прибережному місті півострова Феодосії в 1817 році. Він також здобув освіту в Петербурзькій Академії мистецтв. Основну частину свого життя Айвазовський жив та писав полотна в Криму. Він здобув світову популярність своїми пейзажами моря й вважається одним з найяскравіших мариністів всіх часів. Він написав такі картини, як "Дев'ятий вал", "Чесменський бій", "Веселка" і "Чорне море".

Обидва художники тривалий час вважалися представниками російського образотворчого мистецтва через своє народження на території Російської імперії. Тепер стереотип щодо їхньої приналежності до російської нації поступово зникає.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що українці більше ніколи не будуть "камінчиками" Російської імперії.

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