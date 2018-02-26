На росТБ черговий ляп: пропагандисти вставили кадр з комп'ютерної гри у сюжет про війну в Сирії

Момент з полігонами з'явився на пару секунд і нагадує «пасхалку» для своїх.

У сюжеті російського "Первого канала" про війну в Сирії використали кадр зі снайперською гвинтівкою із гри Arma 3.

У випуску програми "Недільний час" від 25 лютого на розповіді про загиблого російського солдата (4:58) показали вид з прицілу, де чітко помітні полігональне оточення і намальована техніка, передає TJournal.

Читайте також"Не треба було на Донбасі і в Сирії розкидати": соцмережі висміяли слова Путіна про збір біоматеріалуВизначити, що кадр зроблений в грі Arma 3, допомогли написи у правому нижньому куті. Рація PNR-1000А — це одна з найпопулярніших рацій в шутері, яку згадують у посібниках з гри. Крім того, оточення і снайперський приціл в кадрі досить схожі на те, який вигляд має геймплей гри.

Як зазначили на Pikabu, кадр настільки короткий, що визначити конкретне відео з геймплеєм Arma 3 практично неможливо. Незрозуміло, заради чого монтажер або автор сюжету вставили цей момент у випуск: він занадто швидко з'являється, щоб глядач щось помітив і нагадує «пасхалку» для тих, хто все-таки встигне помітити.

Раніше соцмережі висміяли черговий фейк Міноборони РФ по Сирії з використанням ігрових скріншотів як доказів.