Реакція соцмереж на черговий фейк Міноборони РФ із використанням ігрових скріншотів у якості доказів
Юзери почали публікувати кадри з інших ігор, які також «підтверджують» що-небудь.
Міністерство оборони РФ 14 листопада опублікувало у своєму твітері «незаперечне підтвердження забезпечення Сполученими Штатами прикриття боєздатних загонів ІДІЛ» — серію чорно-білих фото. Знімки, заявило Міноборони, були зроблені 9 листопада в околицях міста Абу-Кемаль в Сирії.
Одне з опублікованих Міноборони фото, звернула увагу дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT), — це скріншот мобільної гри «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».
Соцмережі бурхливо і не приховуючи сарказму відреагували на черговий фейк російського оборонного відомства.
Незаперечне підтвердження оборони Алеппо pic.twitter.com/OAGYqgF2YZ— Никотинка з Бровами (@Yoghikitt) November 14, 2017
Міноборони опублікувало унікальні кадри спецоперації СЗГ РФ в Сирії pic.twitter.com/2uQqMkOLn7— Д///ИХАД (@tvjihad) November 14, 2017
Міноборони опублікувало кадри участі Олександра Лукашенка у спільних російсько-білоруських військових навчань "Super soviet bros." pic.twitter.com/b5m5jCxM2j— ечпочмак та комбікорм (@kocizum) November 14, 2017
Рогозін показав посадку російського пілотованого корабля на поверхню Марса pic.twitter.com/6TNUSV2Vc6— недруги за бугром (@Lndcalling) November 14, 2017
Незаперечний доказ використання башкирської армією генетично модифированных кінських військ pic.twitter.com/gVN8A8xfKU— Я дико вибачаюся (@traktor_bang) November 14, 2017
Міноборони РФ відзвітувало про повну ліквідацію всіх складів з боєприпасами бойовиків ИГИЛ. pic.twitter.com/s4QEvLTyOY— Артем Дерягін (@DerArto) November 14, 2017
Незаперечне підтвердження бомбардування американської артилерією бази сирійських миротворців під Дамаском pic.twitter.com/gOwaP4NXNI— Лентач (@oldLentach) November 14, 2017
Оперативний співробітник ЦРУ виявлений прихованими камерами pic.twitter.com/qsq2GTMdYW— Лентач (@oldLentach) November 14, 2017
На фотознімках, зроблених 9 листопада 2017 року російськими безпілотними апаратами, зафіксовані неузгоджені з Росією навчання НАТО в Східній Європі в декількох кілометрах від російського кордону pic.twitter.com/kiFop0nphC— Лентач (@oldLentach) November 14, 2017