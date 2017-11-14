Реакція соцмереж на черговий фейк Міноборони РФ із використанням ігрових скріншотів у якості доказів

16:14, 14 листопада 2017
Курйози
868

Юзери почали публікувати кадри з інших ігор, які також «підтверджують» що-небудь.

Незаперечне підтвердження бомбардування американської артилерією бази сирійських миротворців під Дамаском / фото twitter.com/oldLentach

Міністерство оборони РФ 14 листопада опублікувало у своєму твітері «незаперечне підтвердження забезпечення Сполученими Штатами прикриття боєздатних загонів ІДІЛ» — серію чорно-білих фото. Знімки, заявило Міноборони, були зроблені 9 листопада в околицях міста Абу-Кемаль в Сирії.

Одне з опублікованих Міноборони фото, звернула увагу дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT), — це скріншот мобільної гри «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

Соцмережі бурхливо і не приховуючи сарказму відреагували на черговий фейк російського оборонного відомства.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фейк Міноборони РФ#Міноборони РФ скріншоти#реакція соцмереж на Мінооборони РФ