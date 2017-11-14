Реакція соцмереж на черговий фейк Міноборони РФ із використанням ігрових скріншотів у якості доказів

Юзери почали публікувати кадри з інших ігор, які також «підтверджують» що-небудь.

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