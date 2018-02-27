"Апокаліпсис": Тайвань охопила масова паніка через туалетний папір

Серед 20 найбільш популярних товарів у тайваньських магазинах шостим товаром виявився туалетний папір.

Виробничі проблеми у Бразилії та лісові пожежі в Канаді призвели до "апокаліпсису туалетного паперу" на Тайвані.

Дефіцит туалетного паперу на полицях супермаркетів викликав паніку серед покупців. Навіть почали поширюватися чутки, що цей товар зникне повністю, передає Vice.

Читайте такожAmazon тролить Трампа: продає туалетний папір із його твітами до президентства (фото)Як повідомив місцевий телеканал ET Mall, серед 20 найбільш популярних товарів у тайваньських магазинах шостим товаром виявилася туалетний папір: попит на нього зріс у 10 разів. Департамент захисту прав споживачів спробував заспокоїти людей.

Вказана вище проблема криється у вартості целюлози, яку використовують у виробництві туалетного паперу. За даними Міністерства економіки Тайваню, ціна на нього зросла в середньому з $650 за тонну до $800.

Департамент у справах захисту прав споживачів заявив, що він отримав запевнення від чотирьох найбільших роздрібних продавців країни, що ціни не будуть зростати до середини березня.

Reports of Taiwan toilet paper apocalypse premature. Hello Kitty TP sadly still available.. pic.twitter.com/6Yx3UclXIQ — Nicola Smith (@niccijsmith) February 26, 2018

Як повідомляв УНІАН, раніше російських туристів при виїзді з готелю Aventura Park в Туреччині зупинили його співробітники. Так, громадяни РФ намагалися вивезти навіть туалетний папір.