Голий Трамп: журнал The New Yorker опублікував обкладинку з карикатурою на президента США (фото)
19:14, 16 березня 2018Курйози
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Художник каже, що присвячує цю обкладинку складним відносинам Трампа з журналістами.
Журнал опублікував обкладинку з карикатурою на Трампа / The New Yorker / Facebook
Американський журнал The New Yorker опублікував в Facebook обкладинку майбутнього номера з карикатурою на Дональда Трампа.
Робота художника Баррі Блайта відсилає до пісні Боба Ділана, під назвою "Все в порядку, Мам" (Я лише стікаю кров'ю)" (англ. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)).
У ній артист співає :
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Художник каже, що присвячує цю обкладинку складним відносинам Трампа з журналістами.
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