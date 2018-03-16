Голий Трамп: журнал The New Yorker опублікував обкладинку з карикатурою на президента США (фото)

Художник каже, що присвячує цю обкладинку складним відносинам Трампа з журналістами.

Американський журнал The New Yorker опублікував в Facebook обкладинку майбутнього номера з карикатурою на Дональда Трампа.

Робота художника Баррі Блайта відсилає до пісні Боба Ділана, під назвою "Все в порядку, Мам" (Я лише стікаю кров'ю)" (англ. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)).

У ній артист співає :

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Художник каже, що присвячує цю обкладинку складним відносинам Трампа з журналістами.