Голий Трамп: журнал The New Yorker опублікував обкладинку з карикатурою на президента США (фото)

19:14, 16 березня 2018
Курйози
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Журнал опублікував обкладинку з карикатурою на Трампа / The New Yorker / Facebook

Робота художника Баррі Блайта відсилає до пісні Боба Ділана, під назвою "Все в порядку, Мам" (Я лише стікаю кров'ю)" (англ. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)).

У ній артист співає :

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"Але навіть президенту Сполучених Штатів 

Іноді доводиться стояти голим"

Художник каже, що присвячує цю обкладинку складним відносинам Трампа з журналістами.

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Теги: #обкладинка#президент США#Дональд Трамп