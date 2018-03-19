У Британії затримали водія з правами на ім'я Гомера Сімпсона

06:12, 19 березня 2018
Курйози
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замість фотографії в картці розміщено зображення персонажа / twitter.com/ThamesVP

Про це повідомляється в твіттері поліцейського управління.

На прикріпленій фотографії видно, що права видані на ім'я Гомера Сімпсона, що живе в Спрінгфілді. Також замість фотографії в картці розміщено зображення персонажа.

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Зазначається, що у водія не було страховки і власних прав.

Автомобіль був вилучений.

Раніше повідомлялося, що слово з «Сімпсонів» потрапило в словник.

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Теги: #Британія#водійські права#Сімпсон