У Британії затримали водія з правами на ім'я Гомера Сімпсона

У водія не було страховки і власних прав.

Поліція міста Мілтон-Кінс на півдні Великобританії затримала водія, у якого при собі були права на ім'я героя мультсеріалу Гомера Сімпсона.

Про це повідомляється в твіттері поліцейського управління.

На прикріпленій фотографії видно, що права видані на ім'я Гомера Сімпсона, що живе в Спрінгфілді. Також замість фотографії в картці розміщено зображення персонажа.

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Зазначається, що у водія не було страховки і власних прав.

Автомобіль був вилучений.

Раніше повідомлялося, що слово з «Сімпсонів» потрапило в словник.