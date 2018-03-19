У Британії затримали водія з правами на ім'я Гомера Сімпсона
06:12, 19 березня 2018Курйози
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У водія не було страховки і власних прав.
Замість фотографії в картці розміщено зображення персонажа / twitter.com/ThamesVP
Поліція міста Мілтон-Кінс на півдні Великобританії затримала водія, у якого при собі були права на ім'я героя мультсеріалу Гомера Сімпсона.
Про це повідомляється в твіттері поліцейського управління.
На прикріпленій фотографії видно, що права видані на ім'я Гомера Сімпсона, що живе в Спрінгфілді. Також замість фотографії в картці розміщено зображення персонажа.
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Зазначається, що у водія не було страховки і власних прав.
Автомобіль був вилучений.
Раніше повідомлялося, що слово з «Сімпсонів» потрапило в словник.
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