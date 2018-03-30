Голова Пентагону назвав нового радника Трампа "втіленням диявола"

Радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер покидає свій пост, його місце 9 квітня займе колишній представник США в ООН Джон Болтон.

Міністр оборони США Джеймс Маттіс жартома назвав нового радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона "втіленням диявола", під час першої зустрічі посадовців.

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"Я чув, що ти насправді є втіленням диявола, і я хотів зустрітися з тобою", - сказав Маттис, коли він з Болтоном прямував в Пентагон повз журналістів, передає Politico.

Маттіс, генерал у відставці, після призначення Болтона заявив, що він ніколи не зустрічав колишнього посла США в ООН. Але міністр оборони США зазначив, що не має жодних застережень і взагалі ніяких сумнівів щодо роботи з Болтоном.

Як повідомляв УНІАН, радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер покидає свій пост, його місце 9 квітня займе колишній представник США в ООН Джон Болтон.