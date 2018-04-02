Ілон Маск 1 квітня пожартував про банкрутство Tesla

02:59, 02 квітня 2018
Курйози
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Ілон Маск / REUTERS

Свої жартівливі заяви до 1 квітня він опублікував на сторінці в Twitter.

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"Незважаючи на напружені спроби заробити гроші, в тому числі на продажу великодніх яєць, ми можемо з сумом повідомити, що Tesla визнана повним банкрутом. Настільки банкрутом, що ви навіть не можете собі уявити", - написав Маск.

Він зазначив, що є кілька глав кодексу США про банкрутство, і Tesla, за його словами, "зібрала їх всі".

"Ілон був знайдений лежачим без свідомості у Tesla Model 3, оточений пляшками "Теслакілли". Сліди від сліз досі видно на його щоках", - додав Маск.

Нагадаємо, раніше компанії SpaceX і Tesla видалили свої сторінки в Facebook після твітів їх засновника Ілона Маска.

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Теги: #Ілон Маск#Tesla#1 квітня#жарт