На ловця і звір біжить: в кадр до журналіста, який розповідав про нелегальні коноплі, випадково увірвався хлопець із кущем (відео)

Що саме за рослину він ніс - невідомо, однак, побачивши камеру, хлопець прискорив крок і вибіг з кадру.

В кадр до журналіста, який розповідав про нелегальні коноплі, випадково забіг хлопець з кущем.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Несподіваний збіг - під час прямого ввімкнення британського журналіста, який розповідав про нелегальне вирощування конопель, до кадру вбіг хлопець з кущем.

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Що саме за рослину він ніс - невідомо, однак, побачивши камеру, хлопець прискорив крок і вибіг з кадру.

Користувачі почали називати відео постановкою, але судячи із реакції журналіста, він був щиро здивований, тим що сталось.