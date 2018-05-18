Что ты делаешь, Алла!: Галкін оголосив себе сином Кіркорова (відео)

У відео Галкін розповів, що порився в архівах й відшукав свої дитячі фото.

Гуморист Максим Галкін відреагував на чутки про те, що його син Гаррі і донька Ліза насправді є дітьми Філіпа Кіркорова, колишнього чоловіка Алли Пугачової.

Це сталося після того, як користувачі мережі почали приписувати Кіркорову батьківство 4-річних дітей Галкіна Гаррі і Лізи.

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У своєму Instagram Максим Галкін за допомогою ролика в жартівливій манері вирішив розвіяти ці чутки. У відео артист демонструє свої дитячі фото і робить висновок, що і сам у дитинстві був дуже схожий на колишнього чоловіка Алли Пугачової.

"Насправді я — син Кіркорова, а Гаррі — його онук", — сказав Галкін.

Раніше російський співак Філіп Кіркоров в інтерв'ю шведському телебаченню облаяв матом людей, які за кадром створювали шум і заважали йому відповідати на питання.