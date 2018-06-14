"Растиковая Федераска": американський громадянин "ЛНР" осоромився під час присяги на громадянство РФ (відео)

Американський боєць не зміг правильно вимовити назву країни, громадянство якої він отримав.

Боєць ММА Джефф Монсон отримав російський паспорт і приніс присягу російському законодавству. Ось тільки правильно вимовити назву країни, громадянство якої він отримує, боєць так і не зміг.

Курйозне відео опублікувало російське агентство "РБК".

На присязі американець вимовив назву Російське Федерації наступним чином: "Я, Джеффри Уильям Монсон добровоно и осознао принимаю паставой Растиковой Федераски".

"Країна, яка будує своє майбутнє - видає громадянство фахівцям, інженерам, лікарям, які в перспективі зможуть зробити внесок в економіку", "Обміняли Павла Дурова на цього", "Раска федераска", - розгнівалися користувачі в коментарях.

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Нагадаємо, що 47-річний Монсон є дворазовим переможцем змагань ADCC Submission Wrestling World Championship і чемпіоном світу по бразильському джиу-джитсу.

В останні роки Монсон став втрачати популярність в США і все частіше виступав у Росії. Він неодноразово заявляв про свої симпатії до Путіна і бажання отримати російський паспорт. Найвідомішим поєдинком Монсона в Росії став бій з Федором Ємельяненко в листопаді 2011 року, в якому судді присудили перемогу російському спортсменові.

Монсон висловлював підтримку окупантам на сході України і їздив туди з виступами.