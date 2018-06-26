Курс в п*пу?: виконавець "стриптизу" для Тимошенко пояснив, що означала стрілка на його спині (фото, відео)
Максим Яригін, який 15 червня оголився перед Юлією Тимошенко під час презентації нею "Нового курсу України", пояснив, що означала стрілка на його спині.
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Модель пояснив, що стрілочка демонструвала те, що "Новий курс" Тимошенко – це курс вниз, а не в п*пу, як про це писали ЗМІ, передає "Інформатор".
"Дякую за інтерес до моєї скромної персони, я, мабуть, відмовлюся, я вже сказав свою думку. Один момент, який хотів би поправити, – це те, що стрілочка показувала курс вниз, а не в п*пу", – відповів Яригін журналісту на прохання розповісти про мотиви проведеної ним акції.
Як повідомляв УНІАН, 15 червня під час виступу нардепа та лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко у Києві чоловік піднявся на сцену, подарував їй квіти та зняв футболку.
На грудях у чоловіка був намальований логотип передвиборної кампанії Тимошенко, а на спині напис" Новий курс України" і стрілка вниз.