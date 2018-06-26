Курс в п*пу?: виконавець "стриптизу" для Тимошенко пояснив, що означала стрілка на його спині (фото, відео)

Чоловік пояснив, що стрілочка демонструвала те, що "Новий курс" Тимошенко – це курс вниз.

Максим Яригін, який 15 червня оголився перед Юлією Тимошенко під час презентації нею "Нового курсу України", пояснив, що означала стрілка на його спині.

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Модель пояснив, що стрілочка демонструвала те, що "Новий курс" Тимошенко – це курс вниз, а не в п*пу, як про це писали ЗМІ, передає "Інформатор".

"Дякую за інтерес до моєї скромної персони, я, мабуть, відмовлюся, я вже сказав свою думку. Один момент, який хотів би поправити, – це те, що стрілочка показувала курс вниз, а не в п*пу", – відповів Яригін журналісту на прохання розповісти про мотиви проведеної ним акції.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня під час виступу нардепа та лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко у Києві чоловік піднявся на сцену, подарував їй квіти та зняв футболку.

На грудях у чоловіка був намальований логотип передвиборної кампанії Тимошенко, а на спині напис" Новий курс України" і стрілка вниз.