Стриптиз для "леді Ю": перед Тимошенко роздягнувся чоловік (відео)
12:02, 15 червня 2018Курйози
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На грудях у чоловіка був намальований логотип передвиборної кампанії Тимошенко, а на спині напис "Новий курс України" і стрілка вниз.
Невідомий чоловік роздягнувся перед Тимошенко / фото УП
Під час виступу нардепа та лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко у Києві невідомий чоловік піднявся на сцену, подарував їй квіти та зняв футболку.
Охорона взагалі не заважала чоловікові роздягнутися й це мало вигляд спланованої акції, повідомляє ТСН.
На грудях у чоловіка був намальований логотип передвиборної кампанії Тимошенко, а на спині напис" Новий курс України" і стрілка вниз.
Чоловік признався "леді Ю" у коханні та заявив, що хоче у Європу.
Як повідомляв УНІАН, у травні Юлія Тимошенко здивувала екстравагантним виглядом на радіоефірі. Політик прийшла в студію в спідниці з високим розрізом, що оголив стегно.
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