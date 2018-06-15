Стриптиз для "леді Ю": перед Тимошенко роздягнувся чоловік (відео)

На грудях у чоловіка був намальований логотип передвиборної кампанії Тимошенко, а на спині напис "Новий курс України" і стрілка вниз.

Під час виступу нардепа та лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко у Києві невідомий чоловік піднявся на сцену, подарував їй квіти та зняв футболку.

Охорона взагалі не заважала чоловікові роздягнутися й це мало вигляд спланованої акції, повідомляє ТСН.

На грудях у чоловіка був намальований логотип передвиборної кампанії Тимошенко, а на спині напис" Новий курс України" і стрілка вниз.

Чоловік признався "леді Ю" у коханні та заявив, що хоче у Європу.

Як повідомляв УНІАН, у травні Юлія Тимошенко здивувала екстравагантним виглядом на радіоефірі. Політик прийшла в студію в спідниці з високим розрізом, що оголив стегно.