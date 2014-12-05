У Сербії бурулька розбила каску міністра енергетики під час інтерв'ю

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Радіо Телевизија Србије.

Інцидент стався під час інспекційної поїздки Антича в громаду Майданпек - він перевіряв, як іде робота з відновлення електроліній. Посадовець якраз виступав перед журналістами, коли йому на голову впала бурулька. На щастя, Антич був у касці і відбувся легкими забоями.

Читайте такожВ Одесі до ліквідації бурульок та снігу з дахів будинків залучили альпіністівМіністр навіть не переривав виступи, зазначивши, що відчуває величезну повагу до енергетиків, які працюють в таких важких умовах. Пізніше у своєму мікроблозі в Twitter написав міністр: «У мене тільки невеликі гематоми, зі мною все гаразд, а от шолому не пощастило».

Олександр Антич - член соціалістичної партії. До 27 квітня він обіймав посаду міністра транспорту в уряді Івіца Дачича. У новому кабінеті міністрів, який за результатами парламентських виборів у березні 2014 року сформував лідер Сербської прогресивної партії Олександр Вучич, він отримав портфель міністра енергетики.