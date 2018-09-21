Пухнасте вторгнення: жінка заскочила єнота-ненажеру у власному будинку (відео)

Єнот залишив будинок, лише коли доїв награбоване.

У будинок в Торонто увірвався єнот та спустошив запаси хліба. Пухнастого крадія заскочила господарка просто на місці злочину.

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З єнотом вона намагалася домовитися, просила його залишити будинок. Після цього тварина сховалася за кухонною технікою і там доїдала награбоване.

Коли у хаті не лишилося жодної крихти, ситий єнот чхурнув з дому.

Раніше в американському місті Сен-Пол, штат Міннесота, єнот забрався по стіні на 23-й поверх хмарочоса, як "людина-павук".