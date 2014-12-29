У мережі з'явилося 25-хвилинне відео головних невдач 2014 року

На відео - від простих до падінь невдачливих учасників Ice Bucket Challenge.

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Нагадаємо, британське видання The Daily Mail опублікувало топ-лист найбезглуздіших селфи 2014 року. В антирейтинг увійшли недоречні і безтактні фотографії-автопортрети, опубліковані користувачами в соцмережах у році, що минає.