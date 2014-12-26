The Daily Mail склала топ-лист найбезглуздіших селфі 2014 року (фото)

Британське видання The Daily Mail опублікувало топ-лист найбезглуздіших селфі2014 року. До антирейтингу увійшли недоречні й безтактні фотографії-автопортрети, опубліковані користувачами в соцмережах цьогоріч, повідомляє Lenta.ru.

Підставою для потрапляння до антирейтингу стала недоречність і обурливість присутності на знімку певного фону, людей або предметів. Так, один з авторів селфі зобразив себе на тлі людини, що тонула, інший - поруч з труною, третій обрав в якості декорацій задимлений салон літака.

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Одна з героїнь списку зробила селфі в бікіні, тримаючи в руках урну з прахом. Інша, медсестра або лікар, зробила автопортрет на тлі операційної з лежачим на столі пацієнтом.

Також любителі автопортретів знімали себе на тлі захопленого терористами сіднейського кафе, палаючих будівель, меморіалів жертвам Голокосту.

Топ-лист автопортретів було складено на основі особистих уподобань редакції видання. З повною версією списку найбезглуздіших селфі можна ознайомитися на сайті видання.

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Слово «селфі» (selfie - фотознімок самого себе - прим. «Ленты.ру») отримало широке поширення в 2013-му. Тоді ж укладачі Оксфордського словника визнали «селфі» словом року, пояснивши свій вибір тим, що у порівнянні з 2012-м його вживання зросло на 17 тисяч відсотків.