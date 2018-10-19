У Канаді підприємлива дівчинка-скаут продала 30 пачок печива в черзі за марихуаною

За 40 хвилин вона зуміла реалізувати 30 коробок на суму $120.

Дівчинка-скаут конвертувала ажіотаж навколо легалізації марихуани в Канаді в реальний прибуток. Вона просто пішла продавати печиво в черзі перед магазином.

17 жовтня в Канаді вступив в силу закон, який легалізує марихуану в рекреаційних цілях. У той же день по всій країні відкрилися перші магазини, в яких можна її купити. Черги до них можна порівняти з чергами за новим iPhone.

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Цим скористалася 9-річна Еліна Чайлдз з міста Едмонтон, яка прийшла до одного з таких магазинів і продавала відвідувачам печиво. За 40 хвилин вона зуміла реалізувати 30 коробок на суму $120, пише CBC.

Виручені гроші пішли в скаутську організацію Girl Guides.

"Мене вразило, як швидко вони [коробки] закінчилися", - сказав Сінд Чайлдз, батько Еліни: "Навіть люди в автомобілях, що проїжджали по проспекту, ставали, опускали скло і просили печиво".