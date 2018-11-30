Власниця найбільшої колекції виробів із сонечками хоче встановити світовий рекорд (відео)

Колекціонерка каже, що хоче своїми сонечками прославити країну.

Найбільша колекція виробів з сонечками - дніпрянка готується офіційно встановити світовий рекорд.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожРекорд від індійської армії: 58 чоловіків вмістилися на одному мотоциклі (відео)

Надія Комарова зібрала вже 12 з половиною тисяч предметів із комахами у цяточку та подала заявку до книги рекордів Гіннеса.

Проте, фіксація світового рекорду - не проста справа. За правилами усю колекцію потрібно перерахувати публічно та сфотографувати кожен оригінальний предмет.

Колекціонерка бідкається: самотужки їй не впоратись. Тож сподівається на допомогу волонтерів.

Жодної винагороди за рекорд вона не отримає. Каже, що хоче своїми сонечками прославити країну.