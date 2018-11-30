Власниця найбільшої колекції виробів із сонечками хоче встановити світовий рекорд (відео)
12:17, 30 листопада 2018Курйози
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Колекціонерка каже, що хоче своїми сонечками прославити країну.
Власниця найбільшої колекції виробів із сонечками хоче встановити світовий рекорд
Найбільша колекція виробів з сонечками - дніпрянка готується офіційно встановити світовий рекорд.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Надія Комарова зібрала вже 12 з половиною тисяч предметів із комахами у цяточку та подала заявку до книги рекордів Гіннеса.
Проте, фіксація світового рекорду - не проста справа. За правилами усю колекцію потрібно перерахувати публічно та сфотографувати кожен оригінальний предмет.
Колекціонерка бідкається: самотужки їй не впоратись. Тож сподівається на допомогу волонтерів.
Жодної винагороди за рекорд вона не отримає. Каже, що хоче своїми сонечками прославити країну.
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