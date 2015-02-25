Іспанський політик одягнув нацистську форму на карнавал (фото)

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Local. Співробітник міської ради міста Дуранго Хуаньо Гастаназорре на свято надів костюм, схожий на офіцерський кітель СС .

Після того, як в інтернет потрапили фотографії, на яких Гастаназорре позує в нацистській формі, політику довелося принести вибачення. «У мене не було намірів ображати жертв нацизму або кого-небудь ще», - заявив Гастаназорре. Він додав, що взагалі не сприймає ніяких авторитарних режимів, які зневажають права людини.

Читайте такожУ Німеччині вкрали ворота концтабору «Дахау»Спочатку він не хотів приносити вибачення і заявив, що всі, хто був ображений його костюмом - просто не розуміють сенсу карнавалу в Тенеріфе. Проте через деякий час йому довелося змінити рішення під тиском критики.

Карнавал на Тенеріфе вважається другим за величиною подібним заходом в світі (перше місце належить карнавалу в Ріо-де-Жанейро). Щорічно в ньому беруть участь близько мільйона осіб. Карнавал триває тиждень і зазвичай проводиться у лютому-березні.