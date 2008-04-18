У Британії засудили двох чоловіків, які у п`яному стані чіплялися до дельфіна

Двох жителів Великої Британії засуджено до 120 годин громадських робіт і штрафу в 350 фунтів стерлінгів (695 доларів США) за те, що вони у стані сп`яніння чіплялися до дельфіна, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP. Такий вердикт у четвер виніс магістратський суд міста Дувр (Dover).

27-річний Майкл Джукс (Michael Jukes) і 26-річний Деніел Бак (Daniel Buck) визнані винними в тому, що рано вранці 9 червня 2007 року, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп`яніння, чіплялися до дельфіна на ім’я Дейв, що живе в Ла-Манші недалеко від Дувра.

Чоловіки поверталися з вечірки і вирішили по дорозі скупатися. Дельфін, який живе на волі, але звик до уваги людей, дозволив чоловікам підпливти до себе. Опинившись поруч з дельфіном, Бак схопив його за спинний плавник, а Джукс ударив кілька разів по череву. Незважаючи на те, що чоловіки купалися о 05:00 ранку, знайшлися свідки, які повідомили, що докучання дельфіну вони супроводжували криками: "У Флоріді люди платять за таке сотні доларів!".

Магістратський суд, під час розгляду справи Джукса і Бака, заслуховував свідчення експертів, що займаються дельфінами, які повідомили, що витівки п`яних купальщиків могли налякати Дейва. Підсудні своєї провини категорично не визнали, заявивши, що дельфін отримав не менше задоволення, ніж вони самі.