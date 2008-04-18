У Британії засудили двох чоловіків, які у п`яному стані чіплялися до дельфіна

08:12, 18 квітня 2008
Курйози
1003

Підсудні стверджують, тварині сподобалося

Двох жителів Великої Британії засуджено до 120 годин громадських робіт і штрафу в 350 фунтів стерлінгів (695 доларів США) за те, що вони у стані сп`яніння чіплялися до дельфіна, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP. Такий вердикт у четвер виніс магістратський суд міста Дувр (Dover).

27-річний Майкл Джукс (Michael Jukes) і 26-річний Деніел Бак (Daniel Buck) визнані винними в тому, що рано вранці 9 червня 2007 року, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп`яніння, чіплялися до дельфіна на ім’я Дейв, що живе в Ла-Манші недалеко від Дувра.

Чоловіки поверталися з вечірки і вирішили по дорозі скупатися. Дельфін, який живе на волі, але звик до уваги людей, дозволив чоловікам підпливти до себе. Опинившись поруч з дельфіном, Бак схопив його за спинний плавник, а Джукс ударив кілька разів по череву. Незважаючи на те, що чоловіки купалися о 05:00 ранку, знайшлися свідки, які повідомили, що докучання дельфіну вони супроводжували криками: "У Флоріді люди платять за таке сотні доларів!".

Магістратський суд, під час розгляду справи Джукса і Бака, заслуховував свідчення експертів, що займаються дельфінами, які повідомили, що витівки п`яних купальщиків могли налякати Дейва. Підсудні своєї провини категорично не визнали, заявивши, що дельфін отримав не менше задоволення, ніж вони самі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter