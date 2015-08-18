У Росії дитину назвали Кримом

У Ленінському районі Єкатеринбурга був зареєстрований хлопчик — Крим Олександрович, передають "Известия".

Водночас у Росії за останні 3 роки з'явилося кілька дівчаток з ім'ям Олімпіада: п'ять - у Пітері, дві - в Краснодарському краї і ще одна - у Нижньому Новогороді.

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Крім того, росіяни підтримують західний тренд і називають своїх дітей на честь персонажів культової циклу романів-фентезі Джорджа Мартіна «Пісня льоду і полум'я» і настільки ж успішного серіалу на основі цього твору «Гра престолів». У московському регіоні сьогодні зареєстровано вісім дівчаток, а в Санкт-Петербурзі - чотири, яких назвали ім'ям Ар'я (так звуть одну з головних героїнь історії Семи Королівств).

Як раніше повідомляв УНІАН, глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від БПП Рефат Чубаров вважає, що президент РФ Путін під час візиту в Крим озвучив низку аргументів для торгу за анексований півострів.