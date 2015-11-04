Мова та література "народів Донбасу": чого навчають у школах "ДНР" - соцмережі

03:12, 04 листопада 2015
Курйози
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Учням донецьких шкіл видали табелі з оцінками за підсумками першої чверті, в яких зазначено, що діти в так званій «ДНР» вивчають мову та літературу "народів Донбасу".

facebook.com/nozadze.sveta

Про це повідомляє на своїй сторінці один із користувачів Facebook.

"У 49й школі міста Донецьк видали табелі й вчителі вказали мову народу Донбасу та літературу (укр)", - йдеться в повідомленні.

Також в табелі "ДНР" є графа, в якій ставлять оцінки за історію якоїсь "вітчизни".

Але, при цьому, вивчають діти й іноземну мову, якою, в даному випадку, вказана англійська.

В 49ой школе город Донецк, выдали табеля и указали учителя Язык народа Донбасса и литература (укр) Опубликуйте пожалуйста анонимно. Сегодня принесли табель)))))скоро ЛА ЛА ЛА запоют)))

Posted by Svetlana Svetlana on Monday, November 2, 2015

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