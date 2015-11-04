Мова та література "народів Донбасу": чого навчають у школах "ДНР" - соцмережі

Про це повідомляє на своїй сторінці один із користувачів Facebook.

"У 49й школі міста Донецьк видали табелі й вчителі вказали мову народу Донбасу та літературу (укр)", - йдеться в повідомленні.

Також в табелі "ДНР" є графа, в якій ставлять оцінки за історію якоїсь "вітчизни".

Але, при цьому, вивчають діти й іноземну мову, якою, в даному випадку, вказана англійська.