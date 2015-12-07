У Відні перехожий виловив з Дунаю понад 100 тисяч євро

Як передає BBC, житель австрійської столиці, який помітив банкноти, пірнув за ними у воду. Однак перехожі подумали, що він вирішив покінчити з собою і викликали поліцію.

Правоохоронці прибули на місце якраз у момент, коли чоловік виловлював з річки банкноти номіналом 100 і 500 євро. Зараз він претендує на те, щоб йому віддали частину врятованої з води суми.

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Як повідомили в поліції, у правоохоронних органів поки немає ніяких даних, що свідчать про кримінальне походження знайдених в річці грошей.