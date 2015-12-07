У Відні перехожий виловив з Дунаю понад 100 тисяч євро
15:47, 07 грудня 2015Курйози
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Австрійська поліція намагається з'ясувати походження понад 100 тисяч євро, які помітив у річці і спробував виловити один з перехожих.
Житель Відня виловив з річки понад 100 тисяч євро / youtube.com
Як передає BBC, житель австрійської столиці, який помітив банкноти, пірнув за ними у воду. Однак перехожі подумали, що він вирішив покінчити з собою і викликали поліцію.
Правоохоронці прибули на місце якраз у момент, коли чоловік виловлював з річки банкноти номіналом 100 і 500 євро. Зараз він претендує на те, щоб йому віддали частину врятованої з води суми.
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Як повідомили в поліції, у правоохоронних органів поки немає ніяких даних, що свідчать про кримінальне походження знайдених в річці грошей.
Житель Відня виловив з Дунаю більше 100 тисяч євро
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