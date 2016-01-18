Аргентинський турист забув дружину на бензоколонці і помітив її відсутність через 100 кілометрів

Як пояснює The Independent, чоловік на ім'я Уолтер оплатив паливо і вирішив зайти в туалет, а повернувшись, не помітив, що дружина Клаудія, яка спала на задньому сидінні авто, прокинулася і вийшла за печивом в магазин при заправній станції. У машині також знаходився 14-річний син пари, але він був занурений у гру на смартфоні і теж не звернув уваги на відсутність матері, передає Lenta.ru.

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Усвідомивши, що сім'я виїхала без неї, аргентинка намагалася подзвонити чоловікові, але безуспішно, оскільки сигнал мережі був надто слабким. Жінка звернулася в найближче відділення поліції, де і чекала повернення чоловіка. Він прибув через дві години.

За словами поліцейського, жінка була дуже зла. Коли чоловік приїхав за Клаудією, вона в люті штовхнула машину і довго висловлювала йому претензії. Правоохоронець зазначив, що возз'єднання сім'ї обійшлося без рукоприкладства. Однак поліцейському здалося, що чоловік був засмучений не так сильно, як дружина.