У Москві зібралися зареєструвати товарні знаки "Free Савченко" і "Глоток свободи"
Напій "Free Савченко" розповсюджуватиметься безкоштовно серед людей, що підтримують Україну, стверджує Аронов.
Про це УНІАН повідомив президент Першої патентної компанії (ВПК) РФ Анатолій Аронов.
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"Глоток свободи" буде реєструватися з метою продажу охолоджувальних і енергетичних напоїв і в майбутньому, можливо, горілки", - сказав Аронов, посилаючись на заявника.
За його словами, для напоїв планується придумати спеціальний рецепт з великою кількістю кисню.
Він додав, що напій "Free Савченко" розповсюджуватиметься безкоштовно серед людей, співчуваючих Україні, на звороті упаковки буде QRкод з інформацією про діяльність Савченко.
Раніше Аронов повідомляв, що у Росії мають намір зареєструвати товарні знаки "Джамала 1944" і "JAMALA 1944" для виробництва одягу, напоїв, туристичного агентства по організації екскурсій тимчасово окупованим Кримом та музичних шкіл.
Аронов відомий в Росії спробами організувати "Тури в Новоросію", а також ініціативами щодо створення клубу для колишніх ув'язнених "Володимирський централ" і барів "ДНР" і "ЛНР" - для вихідців з тимчасово окупованих частин Донбасу.