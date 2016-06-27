У США на 300-метровій висоті зовні хмарочоса встановили скляну гірку (відео)
16:17, 27 червня 2016Курйози
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На найвищому хмарочосі в Каліфорнії встановили унікальний атракціон - скляну гірку, з'їхавши з якої, можна сповна відчути 300-метрову висоту.
SoCal Attractions 360 via YouTube
На гірку можна потрапити, заплативши 25 доларів. Вона встановлена на Вежі Банку США в Лос-Анджелесі, повідомляє Meduza.
Довжина гірки - 13 метрів, на ній можна з'їхати з 70-го на 69-й поверх хмарочоса, опинившись на оглядовому майданчику.
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Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року другий за висотою хмарочос у США продали за 1,3 мільярда доларів.
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