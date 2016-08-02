У Татарстані автомобілісткам в бікіні безкоштовно заправлять на АЗС майже повний бак бензину

Про цю акцію, яка відбудеться в четвер, 4 серпня, повідомили організатори, кожна учасниця безкоштовно отримає 30 літрів палива, пише Prokazan.ru.

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Кілька тижнів тому така акція пройшла в Самарі - згідно з умовами, дівчата в бікіні повинні були самостійно вставити заправний пістолет в бак, після чого пройти до каси, назвати номер колонки, марку палива і з посмішкою додати: "До повного". В акції взяли участь кілька десятків дівчат.

Повідомляється, що обов'язкова умова - наявність у дівчини взуття з підборами, при цьому до купальника особливих вимог не пред'являється - він може бути як суцільним, так і роздільним. Зовнішність дівчини значення не має, учасниці також має бути більше 18 років.

Хоча організатори акції мають 15 автозаправок в республіці, акція "Заправимо за бікіні" пройде всього на трьох АЗС в Набережних Челнах, Альметьєвську і Єлабузі.

Час акції обмежили трьома годинами (з 12 до 15). Крім того, відвідувачів просять дотримуватися черговість і спокій.

Варто відзначити, що кожна дівчина повинна буде підписати згоду на фото - і відеозйомку і подальше розміщення свого зображення на офіційному сайті компанії і на її сторінках в соцмережах, так що зберегти в таємниці свою участь у акції не вдасться.