Жителям КНДР заборонили говорити про владу з сарказмом

Як повідомляє Радіо Вільна Азія, тепер сатира або сарказм при обговоренні північнокорейської влади будуть розцінюватися як "ворожі дії" по відношенню до держави.

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Наприклад, під заборону потрапив вислів "У всьому винні США", який корейці використовують, щоб висміяти тенденцію свого уряду звинувачувати іншу країну у своїх проблемах.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно КНДР опублікувала фото схудлого і радісного Кім Чен Ина з нагоди запуску балістичної ракети, який став "успіхом успіхів і перемогою з перемог".