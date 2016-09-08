Жителям КНДР заборонили говорити про владу з сарказмом
21:15, 08 вересня 2016Курйози
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Влада Північної Кореї заборонила громадянам використовувати сарказм у розмовах про уряд.
REUTERS
Як повідомляє Радіо Вільна Азія, тепер сатира або сарказм при обговоренні північнокорейської влади будуть розцінюватися як "ворожі дії" по відношенню до держави.
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Наприклад, під заборону потрапив вислів "У всьому винні США", який корейці використовують, щоб висміяти тенденцію свого уряду звинувачувати іншу країну у своїх проблемах.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно КНДР опублікувала фото схудлого і радісного Кім Чен Ина з нагоди запуску балістичної ракети, який став "успіхом успіхів і перемогою з перемог".
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