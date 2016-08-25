КНДР опублікувала фото схудлого і радісного Кім Чен Ина з нагоди запуску ракети
14:01, 25 серпня 2016Світ
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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що черговий тестовий запуск балістичної ракети став «успіхом з успіхів і перемогою з перемог».
Про це повідомляє Reuters.
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На думку вищого керівника КНДР запуском ракети з підводного човна соціалістична країна «продемонструвала повну здатність нанесення ядерного удару».
Як повідомляв УНІАН, Північна Корея 24 серпня запустила балістичну ракету з підводного човна у бік акваторії Японського моря. Наголошується, що запуск ракети відбувся через два дні після початку військових навчань Південної Кореї і США, які в КНДР назвали підготовкою до вторгнення.
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